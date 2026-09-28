Российский террор продолжается, в Киеве который раз за день тревога: куда летят БПЛА

28 сентября армия страны-террористки продолжила непрерывный террор с использованием беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

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