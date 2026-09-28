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24 Канал Новости Украины Российский террор продолжается, в Киеве который раз за день тревога: куда летят БПЛА
28 сентября, 20:12
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Российский террор продолжается, в Киеве который раз за день тревога: куда летят БПЛА

София Рожик

28 сентября армия страны-террористки продолжила непрерывный террор с использованием беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:53, 28 сентября

Оболонь!

20:49, 28 сентября

Разделение!

20:49, 28 сентября

Реактивный БПЛА над Киевом!

20:42, 28 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Гостомеля в направлении Киева.

20:08, 28 сентября

20:07, 28 сентября

Реактивный БПЛА – в пригороде Кропивницкого.

20:06, 28 сентября

20:02, 28 сентября

Боровая!

19:52, 28 сентября

19:34, 28 сентября