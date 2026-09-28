Российский террор продолжается, в Киеве который раз за день тревога: куда летят БПЛА
28 сентября армия страны-террористки продолжила непрерывный террор с использованием беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Оболонь! Разделение! Реактивный БПЛА над Киевом! Реактивный БПЛА пролетел мимо Гостомеля в направлении Киева. Реактивный БПЛА – в пригороде Кропивницкого. Боровая!
Оболонь!
Разделение!
Реактивный БПЛА над Киевом!
Реактивный БПЛА пролетел мимо Гостомеля в направлении Киева.
Реактивный БПЛА – в пригороде Кропивницкого.
Боровая!