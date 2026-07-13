Провокация в Атлантике: зачем российский Ту-142 сбросил буи возле британского авианосца

6 июля Министерство обороны Великобритании сообщило о чрезвычайном инциденте вблизи Исландии. Российский противолодочный самолет Ту-142 совершил откровенную провокацию в Атлантическом океане, угрожая безопасности кораблей Королевских ВМС.

Как отмечает Defense Express, российский самолет демонстративно пересек курс движения британской авианосной ударной группы и сбросил 10 гидроакустических буев вокруг флагманского авианосца HMS Prince of Wales.

Зачем российский самолет сбрасывал буи возле авианосца?

Во время выполнения опасного маневра экипаж Ту-142 полностью игнорировал любые запросы британских моряков, отказался выходить на связь и строго соблюдал режим радиомолчания.

Для перехвата российского нарушителя британское командование было вынуждено срочно поднять в воздух два палубных истребителя пятого поколения F-35B. Несмотря на это, Ту-142 сумел подойти почти вплотную к авианосцу и сбросить буи.

Обратите внимание! Стандартное вооружение противолодочного самолета Ту-142 обычно включает 66 гидроакустических буев типа РГБ-75, 44 буя типа РГБ-15, 10 буев типа РГБ-25, 15 буев типа РГБ и три противолодочные торпеды во внутренних бомбовых отсеках.

Западные военные аналитики предполагают, что российский самолет сбрасывал буи для того, чтобы обнаружить британскую многоцелевую атомную подводную лодку класса Astute, которая обычно сопровождает и защищает авианосную группу.

Однако такой поиск с самого начала был бессмысленным, ведь все 5 подводных лодок класса Astute, находящихся на вооружении британского флота, сейчас находятся на ремонте и не могут выполнять боевые задачи.

Ту-142 подлетает к авианосцу / Фото Минобороны Великобритании

Также вызывает вопросы и поведение британцев: почему они сразу не подняли свои истребители F-35B, чтобы не позволить российскому Ту-142 приблизиться к авианосцу.

Вероятно, в Великобритании решили не обострять ситуацию. Россия часто проводит подобные провокации вблизи сил НАТО, но обычно они не переходят черту, требующую жесткого ответа.

В то же время британские военные могли считать, что сейчас у России ограниченные возможности для нанесения удара по авианосной группе в случае большого конфликта.

В частности, неизвестно, сколько ракет Х-22 и Х-32 осталось у России, а других самолетов, способных применять такое оружие, в российских войсках практически нет.

Кроме того, у России сейчас есть лишь 12 противолодочных самолетов Ту-142М. Еще 10 самолетов Ту-142МР используются для связи с атомными подводными лодками, а не для боевых задач.

Поэтому инцидент, во время которого российский Ту-142М сбрасывал гидроакустические буи возле британского авианосца HMS Prince of Wales, является громкой провокацией, однако ее истинная цель остается непонятной.

Ранее мы сообщали, что российские самолеты МиГ-31, носители "Кинжалов", постепенно исчезают, ведь их больше не производят. Серийное производство МиГ-31 прекратили еще в 1993 году. Из около 500 построенных самолетов в строю осталось лишь 80 – 120.