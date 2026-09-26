Россия атаковала Киевскую область: что известно о последствиях

В субботу, 26 сентября, Россия запустила по Украине ударные беспилотники. Целью врага стала Киевская область.

Известно о пострадавшей. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно об ударе по Киевской области?

Во время российского удара 26 сентября в Бучанском районе женщина получила острую стрессовую реакцию. Ей оказали необходимую помощь.

В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль. На месте работают все необходимые службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и проводят работы по их ликвидации.

Россия в очередной раз направила свое оружие против мирных людей и гражданских объектов,

– заявил Ткаченко.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

В ночь против 26 сентября Россия также атаковала Киевскую область. Всего за последние сутки последствия обстрелов зафиксировали в шести районах региона: В Фастовском районе повреждены 7 частных домовладений, производственно-складское здание и 3 транспортных средства. В Обуховском районе пострадали 2 ребенка.

Того же дня Россия атаковала Полтавскую область. Взрывной волной повреждены оконные стекла и крыша административного здания одного из предприятий. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также ночью в Миргородском районе российский дрон нанес удар по территории частного промышленного предприятия. Там, по предварительным данным, тоже нет пострадавших.