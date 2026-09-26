Відомо про постраждалу. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про удар по Київщині?

Під час російського удару 26 вересня у Бучанському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надали необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок і автомобіль. На місці працюють усі необхідні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та проводять роботи з їх ліквідації.

Росія вкотре спрямувала свою зброю проти мирних людей і цивільних об’єктів,

– заявив Ткаченко.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

В ніч проти 26 вересня Росія також атакувала Київщину. Загалом за останню добу наслідки обстрілів зафіксували у шести районах регіону: У Фастівському районі пошкоджені 7 приватних домоволодінь, виробничо-складська будівля та 3 транспортні засоби. В Обухівському районі постраждали 2 дітей.

Того ж дня Росія атакувала Полтавщину. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон та покрівля адмінбудівлі одного з підприємств. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також вночі у Миргородському районі російський дрон влучив по території приватного промислового підприємства. Там, попередньо, теж немає постраждалих.