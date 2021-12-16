Российский ударный БПЛА С-70 "Охотник": хромая утка вместо ястреба

В Новосибирске был показан первый лётный образец российского ударного БПЛА С-70 "Охотник" с плоским соплом. СМИ страны-оккупанта нахваливают новый БПЛА, но на самом деле это очередной провал.

Согласно сообщениям российских СМИ и "экспертов", плоская форма сопла значительно снижает радиолокационную заметность летательного аппарата, с чем невозможно не согласиться, но и нельзя не заметить неуместное чрезмерное восхищение таким решением.

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Русская вундервафля

Не специалисту и среднестатистическому россиянину, может показаться, что подобная форма сопла говорит о том, что на данном БПЛА установлен некий, ультрасовременный и не имеющий аналогов в мире двигатель. Но на самом деле это не так.

Дело в том, что на российской копии американского X47B установлен самый обычный АЛ-41Ф, получивший накладку, имитирующую плоское реактивное сопло.

Замечу, что в августе этого года Новосибирский авиационный завод им. Чкалова посетил лично министр обороны России Сергей Шойгу, которого очень интересовала площадка сборки опытного образца БПЛА С-70 "Охотник". Тогда же были озвучены громкие слова об острой необходимости данного аппарата в войсках, хотя ранее было озвучено, что раньше 2024 его поставлять армии не начнут. И не удивительно.

Ведь данный БПЛА, который российские "эксперты" причисляют к летательному аппарату шестого поколения, не дотягивает даже до уровня Су-57, истребителя, который невозможно назвать самолетом пятого поколения.

Опять "липа"

С-70 "Охотник" использует даже не двигатель АЛ-41Ф1, устанавливаемый на Су-57, а его устаревшую версию – АЛ-41Ф. Более того, неизвестно как себя будет вести С-70 после размещения на нём двигателя "Второго этапа", которые в войска начнут поступать, если верить обещаниям российских официальных лиц, не раньше 2027 года.

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Кроме того, планер С-70 "Охотник" при достижении сверхзвуковой скорости, начинает себя вести нестабильно, в том числе из-за чрезмерной ширины профиля БПЛА. Вследствие этого теряется стабильность управления аппаратом и возникает вопрос целесообразности установки на него современных двигателей в принципе.

Появление на предприятии в августе этого года Сергея Шойгу, который рассказывал бравурные истории про некий контракт, который будет заключён в 2022 году, на поставку техники, которая не просто не завершила полный цикл испытаний, но по-прежнему сырая и страдает множеством дефектов, выглядело странно.

С другой стороны, МО РФ явно намерено форсировать производство С-70, для последующего распила бюджета.

А потому, не удивительно, что на второй опытный образец С-70 нацепили банальную накладку, имитирующую нано-технологии… Но, как себя поведёт как двигатель с такой накладкой, так и сам БПЛА, сложно предсказать, с учётом и без того, его слабой стабильности.

Важно Высокотехнологичная авиация России существует лишь в виде буклета