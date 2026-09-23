Российский Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши: военные поднимали истребители

Днем 23 сентября российский военный вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши. Он залетел примерно на 300 метров вглубь польской территории.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Подробности инцидента

Польские военные сообщили, что инцидент с воздушным судном ВС России произошел к северу от города Бранево. Вертолет залетел из Калининградской области в 11:08 и находился в небе над Польшей 42 секунды.

Полет российских военных зафиксировали польские радиолокационные системы. В ответ поляки подняли истребители, а наземные силы и средства перевели в режим готовности.

Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность нашей противовоздушной обороны,

– утверждают в ведомстве.

Там также подчеркнули, что экипажи систем ПВО круглосуточно следят за воздушным пространством страны и находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности.

Напомним, на фоне заявлений о вероятном военном столкновении НАТО и России министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предупреждал российскую сторону о неизбежной реакции Альянса в случае агрессии. В частности, он подчеркнул, что у НАТО больше боевых самолетов, а союзники не будут оставаться в стороне и будут действовать в наступлении.