Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Деталі інциденту

Польські військові повідомили, що інцидент з повітряним судном ЗС Росії стався на північ від міста Бранево. Вертоліт залетів із Калінінградської області об 11:08 та перебував у небі над Польщею 42 секунди.

Політ російських військових зафіксували польські радіолокаційні системи. У відповідь поляки підняли винищувачі, а наземні сили та засоби перевели в режим готовності.

Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони,

– стверджують у відомстві.

Там також наголосили, що екіпажі систем ППО цілодобово стежать за повітряним простором країни та перебувають у постійній готовності для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, на тлі заяв про ймовірне військове зіткнення НАТО та Росії міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що попереджав російську сторону про неминучу реакцію Альянсу у разі агресії. Зокрема, він наголошував, що НАТО має більше бойових літаків, а союзники не залишатимуться осторонь та діятимуть в наступі.