Российский Ми-8 вторгся в Польшу: военный рассказал, что задумали в Кремле

Российский военный вертолет Ми-8 днем 23 сентября вторгся в воздушное пространство Польши. Он находился там в течение 42 секунд, а затем вернулся в Калининградскую область. На самом деле Россия уже давно проводит гибридные атаки против Европы.

Об этом 24 Канал рассказал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. Известно, что вертолет пролетел около 300 метров над территорией Польши. Похоже, что Россия проверяет работу польской ПВО.

Почему Польша не сбила вертолет?

В ответ польские силы подняли истребители и перевели наземные войска в состояние высшей боевой готовности. При этом там решили не сбивать российский вертолет.

Александр Мусиенко подчеркнул, что решение о сбивании таких объектов принимает непосредственно армия Польши на основе разведывательных данных и инструкций. Если бы была информация о нападении, то вертолет, скорее всего, был бы уничтожен.

В Европе уже говорят, что Россия планирует увеличить количество провокаций и различных диверсий. Пока речь не идет об открытом наступлении, ведь у границы нет скопления войск. Но вполне возможно, что Россия будет запускать дроны или даже ракеты по Европе, а потом будет утверждать, что это "случайно",

– сказал Мусиенко.

Если есть информация об угрозе удара, то объект необходимо уничтожать, тогда как в случаях проверки реакции ПВО действуют соответствующие протоколы реагирования.

Россия угрожает странам Европы: смотрите видео 24 Канала

Фактически Россия уже ведет гибридную войну против Европы. Речь идет не только о различных диверсиях, но и о незаконном наблюдении за военными и т. п.

Об этом свидетельствуют цифры, которыми поделилась Великобритания. Установленных фактов диверсий и незаконного наблюдения за британскими военными объектами только за 2026 год насчитывалось 360 раз. За весь 2025 год их было 240,

– отметил Мусиенко.