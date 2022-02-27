"Российский военный оккупант, иди на х**", – белорусы поддержали Украину на референдуме
Источник:Zerkalo.io Политика
Читатели выразили свое отношение к войне в Украине, испортив бланки на референдуме. Так, на одном листке написали "Русский военный оккупант, иди на х**".
В воскресенье, 27 февраля, в Белоруссии прошел конституционный референдум. Граждане должны были ответить на вопрос: "принимают ли они изменения и дополнения к Конституции Беларуси".
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Однако многие жители страны решили поддержать Украину, отстаивающую свои территории от российских оккупантов. Для этого белорусы испортили свои бланки, выразив поддержку украинцам.
Что белорусы написали на бланках:
- "Русский военный оккупант, иди на х**".
- "Х** войне".
- "Лу и Пу, идите на х**! Слава Украине!"
- "Нет воинственные! Путин – х**ло".
- "Против войны".
- "Беларусь будет свободной".
В Госспецсвязи сообщили, что по аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси. Вечером 27 февраля с белорусской территории была выпущена ракета "Искандер". Детали и жуткое видео – смотрите здесь.
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