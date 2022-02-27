"Российский военный оккупант, иди на х**", – белорусы поддержали Украину на референдуме

Читатели выразили свое отношение к войне в Украине, испортив бланки на референдуме. Так, на одном листке написали "Русский военный оккупант, иди на х**".

В воскресенье, 27 февраля, в Белоруссии прошел конституционный референдум. Граждане должны были ответить на вопрос: "принимают ли они изменения и дополнения к Конституции Беларуси".

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Однако многие жители страны решили поддержать Украину, отстаивающую свои территории от российских оккупантов. Для этого белорусы испортили свои бланки, выразив поддержку украинцам.

Что белорусы написали на бланках:

"Русский военный оккупант, иди на х**".

"Х** войне".

"Лу и Пу, идите на х**! Слава Украине!"

"Нет воинственные! Путин – х**ло".

"Против войны".

"Беларусь будет свободной".

В Госспецсвязи сообщили, что по аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси. Вечером 27 февраля с белорусской территории была выпущена ракета "Искандер". Детали и жуткое видео – смотрите здесь.

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