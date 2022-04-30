Российский военный самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции: реакция министра обороны

В Швеции сообщили, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны. Вертолет заметили к югу от провинции Блэкинге.

Речь идет о винтовом самолете типа Ан-30 . Этот инцидент был зафиксирован в пятницу, 29 апреля.

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Россияне нарушили воздушное пространство Швеции

Российский самолет-разведчик находился в воздушном пространстве в течение короткого промежутка времени. После этого вертолет покинул этот район.

За всем этим следили шведские истребители. Они смогли сфотографировать русский самолет. Эту ситуацию прокомментировал министр обороны Швеции Петер Гультквист. Он подчеркнул, что это неприемлемо.

Мы, конечно, ответим по дипломатической линии,

– добавил он.

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