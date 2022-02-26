Российский военный сдался в плен, расплакался и просился домой
26 февраля 2022 , 15:08Читати новину українською
Россия начала войну с Украиной, однако боевики не готовы умирать. Они сдаются в плен и говорят, что ехали "на учебу".
Об этом свидетельствуют видео с задержанными оккупантами. Материалы появляются на фейсбуке на странице Сухопутных войск вооруженных сил Украины, а также телеграмм-канале "Реальная Война".
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Задержанный оккупант, представившийся старшим сержантом из Московской части, войск связи, рассказал о приказе довести бензовозы в Березовку (Ахтырский район).
"Людей не хватает, отправляют военных по контракту", – сказал один из боевиков.
Российские оккупанты сдаются в плен (18+):