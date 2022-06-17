Российский военный вертолет дважды нарушил авиапространство Финляндии, а корабль – акваторию Дании

В ночь на 17 июня российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Кроме того, стало известно, что в мае подобный инцидент произошел с российским вертолетом в Финляндии, который также дважды несанкционированно залетел в авиапространство страны.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал действия российского судна неприемлемой провокацией. А вот нарушение финского авиапространства вертолетом страны-агрессорки в мае назвали "менее серьезным, чем казалось".

Читайте также На дне Черного моря, – Марченко рассказал, как затонул пораженный ВСУ вражеский буксир "Василий Бех"

Инцидент с российским судном в акватории Дании

По словам Еппе Кофода, ночью 17 июня российское военное судно дважды заходило в территориальные воды Дании. Министр иностранных дел страны заявил, что такие "методы устрашения" со стороны России не сработают.

Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая русская провокация,

– прокомментировал инцидент Кофод.

К слову, датское чиновник отметил, что после двойного нарушения военным кораблем территориальных вод страны, российский посол немедленно был вызван в МИД Дании.

Добавим, что к публикации Кофод прикрепил хештег #WeAreNATO . Вероятно, министр иностранных дел расценивает инцидент с российским военным кораблем как попытку запугивания со стороны Кремля в ответ на активный процесс вступления Дании в Североатлантический альянс.

Российский вертолет в авиапространстве Финляндии

Финляндия и Дания вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Менее чем через две недели до этого, 4 мая, российский Ми-17 дважды несанкционированно залетал в воздушное пространство Финляндии.

По сообщению финской Пограничной службы, первое нарушение воздушного пространства произошло в Китее, расположенном в Северном Карельском регионе, а второе – менее чем в 100 километрах, в Раутьярве, расположенном в Южной Карелии.

В воздушное пространство над Китее русский военный вертолет залетел в глубину около 700 метров , а над Раутьярвой – на 500 метров. Отмечается, что нарушение воздушного пространства произошло во время патрулирования российским вертолетом границы со стороны России.

Отклонения были кратковременными, и вертолет вернулся в воздушное пространство России по собственной инициативе,

– говорится в прессрелизе Пограничной службы Финляндии.

К слову, личность водителя российского вертолета, подозреваемого в совершении нарушений, установить пока не удалось . Этот вопрос будет рассматриваться в рамках Соглашения о пограничном порядке между финскими и российскими представителями пограничных служб.

Обратите внимание – Лукашенко сделал очередное маразматическое заявление: смотрите видео