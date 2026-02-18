Кремлевский журнал на фоне переговоров в Женеве призвал ударить "по местам концентрации элит"

Накануне нового раунда переговоров в Швейцарии журнал, который связывают с Кремлем, обнародовал колонку с призывами к ударам по Европе, в частности по "местам принятия решений". В статье также обдумывали возможность применения ядерного оружия.

Именно о таком говорится в колонке журнала "Россия в глобальной политике". Интересно, что в редакционный совет издания входят также глава МИД России Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

Как россияне призывают атаковать Европу?

Автором публикации под названием "Миттельшпиль и стратегия на послезавтра" стал политолог Сергей Караганов. В материале он утверждает, что нынешний этап противостояния между Западом и Россией якобы близится к завершению, хотя, по его мнению, длился дольше, чем следовало.

Караганов выражает сожаление, что Москва, как он считает, до сих пор не прибегла к "активному ядерному сдерживанию", которое называет единственным способом решения так называемой "европейской проблемы".

В статье автор заявляет, что ответом на действия Запада должны стать более жесткие шаги, в частности удары по центрам принятия решений, объектах критической инфраструктуры и военных базах европейских стран, которые поддерживают Украину.

Заметим! Среди потенциальных целей он прямо упоминает и места пребывания политических элит, включая столицы государств, обладающих ядерным оружием. Если же такие действия не будут иметь эффекта, Караганов предлагает быть готовыми к "ограниченным, но достаточно массированным" ударам ядерными средствами оперативно-стратегического уровня.

Отдельно он высказал идею о необходимости лишить Францию и Великобританию доступа к ядерному оружию. Караганов и ранее публично призывал к применению ядерного оружия.



Российский журнал опубликовал статью с призывом бить по Европе / Скриншот

Кстати, российский политолог еще в 2023 году предлагал нанести превентивный ядерный удар по Европе. А в 2024 году Кремль привлекал его в качестве модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина, где Караганов неоднократно поднимал тему возможного использования Россией ядерного оружия.

