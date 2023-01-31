Россия не подлежит перестройке, демократической она никогда не сможет стать, – журналист
После того, как Россия проиграет в войне против Украины, она все равно не сможет стать свободным и демократическим государством. Россия по своей природе является теократической империей.
Об этом на Форуме свободных народов пост-России заявил Илья Лазаренко, сопредседатель Национального Демократического Альянса, редактор интернет-журнала "Русская Фабула", пишет 24 Канал.
Обратите внимание В Европарламенте состоится 5-й Форум свободных народов пост-России
"Русская политическая и государственная культура жестко имперская"
Журналист подчеркнул, что никаких вариантов "прекрасной России будущего" – не существует. По его словам, Россия не подлежит перестройке, а российская политическая и государственная культура – жестко имперская.
Никаких вариантов прекрасной России будущего, свободной демократической России – нет. Естественно, что Россия сама по своему существу является континентальной теократической империей и никакой перестройке не подлежит в этом смысле. Российская политическая и государственная культура является жестко имперской, евразийской и естественно, что она не может стать единственным, даже федеральным, но демократическим и свободным государством,
– сказал Илья Лазаренко.
Что известно о Форуме Свободных Народов России
- 31 января проходит уже пятый Форум свободных народов пост-России. На этот раз он проходит в Брюсселе в здании Европарламента.
- На форуме собрались представители многих народов России. В частности, представители Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, Коми.
- Этот форум является платформой коммуникации лидеров региональных движений и представителей коренных народов России.
- Цель Форума – полная, контролируемая и ненасильственная реконструкция этого государства, распад империи, которая сейчас ведет завоевательную войну против Украины.