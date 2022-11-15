Российский журналист предположил, вступит ли НАТО в войну из-за падения ракет в Польше

Польские СМИ сообщили о том, что на территории Польши упали 2 ракеты. Эта ситуация может стать серьезным толчком к реакции со стороны стран НАТО.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По информации польских медиа, во время массированной атаки оккупантов 2 российские ракеты могли упасть на территории Польши.

Читайте также В НАТО объяснили, что думают об идее переговоров Украины с Россией

В Пшеводове в Грубешевском районе на границе с Украиной слышали сильный взрыв. По словам Яковенко, если это действительно были российские ракеты, то за этим должна последовать серьезная реакция от стран НАТО.

Это серьезная эскалация. Это уже нападение на страну-члена НАТО.

– отметил оппозиционный политик.

Почему события в мире можно назвать Третьей мировой войной

По словам Яковенко, события, уже сейчас происходящие в Украине, можно определенным образом называть Третьей мировой войной. Ведь в войну вовлечены уже многие страны мира.

А сегодняшние события (падение ракет – 24 канал) – это один шаг к тому, чтобы происходящее называть Третьей мировой,

– заметил оппозиционер.

"НАТО может вступить в войну на стороне Украины"

По мнению Яковенко, инцидент с российскими ракетами может стать движущей силой для того, чтобы НАТО прямо вмешалось в войну России против Украины.

Скорее всего, это будет означать снятие всех барьеров для участия войск НАТО в войне уже напрямую на стороне Украины. Вероятно, речь пойдет не о полноценном участии. Однако определенное участие может быть,

– предположил политик.

Что Украине нужно от НАТО

Он добавил, что Украине такая помощь НАТО не так уж нужна, ведь ВСУ и сами показывают отличные результаты.

"На самом деле, Украина справляется сама. Ей нужны от НАТО не военные силы, а оружие. Я думаю, этот инцидент значительно ускорит поставки Украине дальнобойной артиллерии, самолетов, танков, после чего конец войны приблизится", – заявил Яковенко.

По его словам, если россияне действительно начали бить ракетами по территории Польши, то они сами ускорят завершение войны, причем не в лучшем для них виде.

Это также окончательно приведет к снятию моратория на удары по территории России. Войну надо переносить на территорию России и бить по находящимся именно там объектам,

– отметил Яковенко.

Игорь Яковенко предположил, какой будет реакция НАТО на инцидент в Польше: смотрите видео

Инцидент на границе Польши и Украины: что известно