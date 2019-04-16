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      Российский "Газпром" внезапно увеличил объемы транзита газа через Украину

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      Российский "Газпром" внезапно увеличил объемы транзита газа через Украину
      Российский "Газпром" внезапно увеличил объемы транзита газа через Украину / Фото из открытых источников

      Российский "Газпром" неожиданно увеличил объемы транзита газа через территорию Украины в Евросоюз. За несколько последних дней объемы транзита выросли на 60 миллионов кубометров в сутки или на 25%.

      Причиной увеличения объема транзита газа через Украину является ремонт трубопровода "Ямал-Европа", сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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      Сейчас российский газ в ЕС поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит Украина и Россия не заключили.

      С таким резким увеличением объемов прокачки газа может справиться не каждая газотранспортная система. Однако, ГТС Украины является очень гибкой и относительно недорогой.

      Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов, но Россия стремится отказаться от услуг украинского транзита.

      В компании отметили, что строительство "Газпромом" обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования.

      Истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас уже построено примерно 978 километров труб "Северного потока-2". Однако в Еврокомиссии считают, что "Северный поток-2" не заработает вовремя. Поэтому Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальди. Его протяженность – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.

      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Газ Нафтогаз Северный поток-2 Газпром
      Источник: 24 канал
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