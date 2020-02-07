Российский корабль затонул у берегов Эстонии: фото

Российский рыболовецкий траулер затонул в ночь на 7 февраля у берегов Эстонии. Удалось спасти 7 членов экипажа – все граждане Российской Федерации.

Экпиаж спасали финское спасательное судно, эстонские корабли и вертолет, сообщает ERR.

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Судно сообщило об опасности в четверг в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда в Балтийском море.

У траулера вышло из строя рулевое управление, а 2 секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, а через некоторое время на борту исчезло электропитание.

Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, который нашел в воде спасательный плот. Людей сразу подняли на борт. Два человека пострадали, их верталетом доставили в больницу в Хельсинки.



Пострадавших доставили в больницу/ Фото ERR

Других 5 человек полицейский вертолет доставил для медицинской проверки в эстонскую больницу. Все члены экипажа – граждане Российской Федерации.

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