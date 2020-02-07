Російський корабель затонув біля берегів Естонії: фото

Російський рибальський траулер затонув в ніч на 7 лютого біля берегів Естонії. Вдалося врятувати 7 членів екіпажу – усі громадяни Російської Федерації.

Екпіаж рятували фінське рятувальне судно, естонські кораблі та вертоліт, повідомляє ERR.

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Судно повідомило про небезпеку у четвер о 23:40 в 15 милях на північ від півострова Юмінда у Балтійському морі.

У траулера вийшло з ладу кермове управління, а 2 секції наповнилися водою. Судно лягло в дрейф, а через деякий час на борту зникло електроживлення.

Першим на допомогу прибув танкер під ліберійським прапором, який знайшов у воді рятувальний пліт. Людей одразу підняли на борт. Двоє людей постраждали, їх вертальотом доставили в лікарню в Гельсінкі.



Постраждалих доставили до лікарні/ Фото ERR

Іних 5 осіб поліцейський вертоліт доставив для медичної перевірки в естонську лікарню. Всі члени екіпажу – громадяни Російської Федерації.

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