Российский КС подтвердил, что получил вызов на допрос от Генпрокуратуры Украины

В российском Конституционном суде подтвердили, что получили пакет документов от ГПУ, в том числе повестки о вызове судей в украинскую Генпрокуратуру. Вызовы отправлены главе и 18 судьям Конституционного Суда России в связи с подозрением в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости. Читайте также: Арест экс-главаря "ЛНР" Плотницкого в России: ГПУ готовит запрос в РФ Пакет от Генпрокуратуры Украины получено, – сказал представитель КС РФ. Напомним, сегодня, 12 марта, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда России по решению об аннексии Крыма. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что письменные сообщения о подозрении и повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта доставлены по месту работы подозреваемых в КС РФ.



По словам Луценко, в случае неявки, подозреваемые будут объявлены в розыск.