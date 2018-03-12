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Российский КС подтвердил, что получил вызов на допрос от Генпрокуратуры Украины

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Российский КС подтвердил, что получил вызов на допрос от Генпрокуратуры Украины
Российский КС подтвердил, что получил вызов на допрос от Генпрокуратуры Украины / newsader.com

В российском Конституционном суде подтвердили, что получили пакет документов от ГПУ, в том числе повестки о вызове судей в украинскую Генпрокуратуру. Вызовы отправлены главе и 18 судьям Конституционного Суда России в связи с подозрением в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Пакет от Генпрокуратуры Украины получено, – сказал представитель КС РФ.

Напомним, сегодня, 12 марта, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда России по решению об аннексии Крыма. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что письменные сообщения о подозрении и повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта доставлены по месту работы подозреваемых в КС РФ.

По словам Луценко, в случае неявки, подозреваемые будут объявлены в розыск.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия ГПУ Юрий Луценко Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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