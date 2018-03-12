Російський КС підтвердив, що отримав виклик на допит від Генпрокуратури України

У російському Конституційному суді підтвердили, що отримали пакет документів від ГПУ, в тому числі повістки про виклик суддів до української Генпрокуратури. Виклики надіслано голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії в зв'язку з підозрою в співучасті в посяганні на цілісність України через події на Донбасі і в Криму.

Про це повідомляє РИА Новости. Читайте також: Арешт екс-ватажка "ЛНР" Плотницького у Росії: ГПУ готує запит до РФ Пакет від Генпрокуратури України отримано, – сказав представник КС РФ. Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії щодо рішення про анексію Криму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що письмові повідомлення про підозру й повістки про виклик для проведення слідчих дій на 13 і 19 березня доставлено за місцем роботи підозрюваних в КС РФ.

За словами Луценка, в разі неявки підозрюваних буде оголошено в розшук.