Российский наемник умер в украинской колонии: появилась реакция РФ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на смерть российского наемника Валерия Иванова, который две недели назад умер в Дрогобычской колонии во Львовской области. Там утверждают, что причиной якобы может быть умышленное убийство, а не несчастный случай.

Об этом говорится в комментарии российского ведомства.

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24 канал писал, что осужденный еще летом 2018-го писал письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах РФ. Документ тогда подписали еще семь осужденных в Украине наемников, однако Кремль тогда на это не согласился.

Сейчас же в МИД РФ отмечают, что российские дипломаты "немедленно посетили исправительное учреждение, в которой удерживался русский". В колонии подтвердили, что Иванов умер от травм, полученных в результате падения с лестницы во время замены электрической лампочки.

Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина,

– заявляют в российском ведомстве.

В министерстве отметили, что по факту гибели гражданина РФ продолжается досудебная проверка. Генеральное консульство России во Львове контактирует со следователем Национальной Полиции Украины, который ведет это дело.

К слову, 19 декабря состоялась последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. В общем, она стала 101-й На ней украинская сторона выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, содержащихся в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР". Однако стороны так и не достигли успеха в переговорах.

Последний раз обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 заявленных украинцев, 16 находились в плену у луганских террористов, еще 58 – в плену донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась уезжать из фейковых "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.