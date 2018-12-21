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      Российский наемник умер в украинской колонии: появилась реакция РФ

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      В МИД РФ отреагировали на смерть российского наемника в украинской колонии
      В МИД РФ отреагировали на смерть российского наемника в украинской колонии / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на смерть российского наемника Валерия Иванова, который две недели назад умер в Дрогобычской колонии во Львовской области. Там утверждают, что причиной якобы может быть умышленное убийство, а не несчастный случай.

      Об этом говорится в комментарии российского ведомства.

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      24 канал писал, что осужденный еще летом 2018-го писал письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах РФ. Документ тогда подписали еще семь осужденных в Украине наемников, однако Кремль тогда на это не согласился.

      Сейчас же в МИД РФ отмечают, что российские дипломаты "немедленно посетили исправительное учреждение, в которой удерживался русский". В колонии подтвердили, что Иванов умер от травм, полученных в результате падения с лестницы во время замены электрической лампочки.

      Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина,
      – заявляют в российском ведомстве.

      В министерстве отметили, что по факту гибели гражданина РФ продолжается досудебная проверка. Генеральное консульство России во Львове контактирует со следователем Национальной Полиции Украины, который ведет это дело.

      К слову, 19 декабря состоялась последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. В общем, она стала 101-й На ней украинская сторона выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, содержащихся в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР". Однако стороны так и не достигли успеха в переговорах.

      Последний раз обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 заявленных украинцев, 16 находились в плену у луганских террористов, еще 58 – в плену донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась уезжать из фейковых "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными
      Источник: 24 Канал
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