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      Російський найманець помер в українській колонії: з'явилася реакція РФ

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      У МЗС РФ відреагували на смерть російського найманця в українській колонії
      У МЗС РФ відреагували на смерть російського найманця в українській колонії / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на смерть російського найманця Валерія Іванова, який два тижні тому помер у Дрогобицькій колонії у Львівській області. Там стверджують, що причиною нібито може бути умисне вбивство, а не нещасний випадок.

      Про це йдеться у коментарі російського відомства.

      Дивіться також:  Проросійські бойовики передали Україні 42 ув'язнених: фото

      24 канал писав, що засуджений ще влітку 2018-ого писав листа на ім’я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українців, яких незаконно утримують у тюрмах РФ. Документ тоді підписали ще семеро засуджених в Україні найманців, однак Кремль тоді на це не погодився.

      Натомість зараз у МЗС РФ зазначають, що російські дипломати "негайно відвідали виправну установу, у якій уторимувався росіянин". У колонії підтвердили, що Іванов помер від травм, отриманих в результаті падіння з драбини під час заміни електричної лампочки.

      Однак, за наявною у нас інформацією, розтин показав наявність у загиблого численних серйозних ушкоджень, в тому числі перелому 4-х ребер і закритої черепно-мозкової травми. Це дає підставу припускати умисне вбивство російського громадянина,
      – заявляють у російському відомстві.

      У міністерстві відзначили, що за фактом загибелі громадянина РФ триває досудова перевірка. Генеральне консульство Росії у Львові контактує зі слідчим Національної Поліції України, який веде цю справу.

      До слова, 19 грудня відбулася остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську. Загалом, вона стала 101-ою. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР". Проте сторони так і не досягли успіху у переговорах.

      Востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими
      Джерело: 24 Канал
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