Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что вряд ли западные спецслужбы будут охотиться на российских парламентариев. Эти 450 депутатов госдумы на самом деле никому не нужны.
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Нет никакой угрозы
Эти люди, по его мнению, вызывают искреннее, глубокое отвращение, они все являются международными преступниками, поскольку принимали законы о начале войны России против Украины. Так же все они находятся под санкциями.
Однако все они должны предстать перед судом. А ликвидировать их никому не нужно, потому что все гадости, что могли, они уже совершили. Никакой угрозы Украине или Европе они не представляют. Поэтому вообразить покушение на них невозможно,
– уверен журналист.
В то же время, по мнению Игоря Яковенко, надо выдать российским депутатам оружие.
У них между собой возникают конфликты, а поскольку люди они довольно глупые, то, возможно, решат свои проблемы между собой, перестреляв друг друга. Тогда можно будет сэкономить на судебных издержках. Поэтому это хорошая идея,
– подчеркнул он.
Напомним, Владимир Путин заботится о своей безопасности, поэтому забрал один дивизион (6 единиц) комплекса "Панцирь-С1", чтобы защитить свою резиденцию на Валдае. Однако это не нравится российскому бизнесу и местной власти, которые должны самостоятельно обеспечивать защиту от украинских дронов.
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