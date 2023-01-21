"Бояре приехали к холопам": как российские военные ведут себя в Беларуси

Кремль отправляет мобилизованных в Белоруссию. Им запрещают поддерживать контакты с белорусскими военными или гражданскими.

Об этом для 24 Канала рассказал основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба.

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"Бояре приехали к холопам. Это очень красноречиво со стороны россиян. Это невозможно спрятать. Отношения даже на уровне командования таковы, что особо контактировать с белорусами не хотят", – сказал Бульба.

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Недоверие к белорусам

По словам эксперта, россияне и белорусы решают общие задачи. К примеру, сейчас проходят учения, когда белорусы сопровождают российские бомбардировщики.

То есть взаимодействие есть, но контакты на личном уровне российские структуры не рекомендуют создавать. Более того, у россиян нет доверия к белорусам, что к гражданским, что к военным. Россияне видят, что белорусы передают украинцам очень много информации, – рассказал Бульба.

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