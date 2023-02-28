Об этом стало известно в запросе хозяйственного управления МВД, информирует 24 Канал. Таких бронепанелей планируют приобрести 37 штук.

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Полицейским России купят "бронированные иконы"

Как стало известно, МВД хочет приобрести 37 бронепанелей с изображениями Георгия Победоносца, Архангела Михаила и Казанской иконы Божией Матери. На каждой бронепанели – будет молитва.

Поставщик и общая сумма контракта – пока неизвестны. Закупку бронепанелей планируют завершить 1 марта.

Оккупантам раздают молитву о Путине

Напомним, что российская православная церковь подготовила для оккупантов, которые убивают украинцев, молитвенники с молитвой о Владимире Путине. Пропагандистские молитвы раздают всем российским военным в зоне боевых действий.

Так, Путина в таких молитвенниках назвали "верховным командующим божьим войском". Также в молитве просят подарить диктатору победу и беречь отечество.

Кстати! 23 февраля 2022 года настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл цинично призывал российских военных к войне. Мол, они должны быть готовы "защищать свой народ".