Про це стало відомо у запиті господарського управління МВС, інформує 24 Канал. Таких бронепанелей планують придбати 37 штук.

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Поліцейським Росії куплять "броньовані ікони"

Як стало відомо, МВС хоче придбати 37 бронепанелей із зображеннями Георгія Побідоносця, Архангела Михайла та Казанської ікони Божої Матері. На кожній бронепанелі – буде молитва.

Постачальник і загальна сума контракту – поки невідомі. Закупівлю бронепанелей планують завершити 1 березня.

Окупантам роздають молитву про Путіна

Нагадаємо, що російська православна церква підготувала для окупантів, які вбивають українців, молитвеники із молитвою про Владіміра Путіна. Пропагандистські молитви роздають усім російським військовим у зоні бойових дій.

Так, Путіна у таких молитовних назвали "верховним командувачем божого війська". Також у молитві просять подарувати диктатору перемогу й берегти вітчизну.

До речі! 23 лютого 2022 року настоятель російської православної церкви патріарх Кирило цинічно закликав російських військових до війни. Мовляв, вони мають бути готові "захищати свій народ".