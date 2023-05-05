Подарки с сюрпризами: какую землю в оккупированном Крыму передают российским военным

Россиян продолжают хоть как-то мотивировать продолжать ежедневно гибнуть в войне против Украины. Так, оккупантов решили поощрять за счет выделения земельных участков.

Как отмечают журналисты, соответствующая инициатива исходила от российского минобороны в сентябре 2022 года. Напомним, что на тот период пришлась так называемая частичная мобилизация. Правда, выделенная земля – с сюрпризами.

Тем временем Пригожин заявил, что 10 мая вроде бы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "снарядного голода"

Оккупантам пообещали землю в Крыму

Так называемые власти Крыма предложение оборонного ведомства поддержали. Ее представители заметили, что на землю могут рассчитывать российские военные, имевшие регистрацию на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, ее могут получить сотрудники силовых структур страны-агрессора. Но только те, кто участвовал в войне против Украины.

Казалось бы, россияне сорвали джекпот. Особенно с учетом того, что Путин в декабре 2022 года подписал распоряжение, в котором говорилось о рекомендации бесплатно давать землю в Крыму. Согласно документу, ее должны давать тем, кто получил награды за участие в так называемой "спецоперации".

В чем изюминка халявной земли

Прежде всего следует понимать, что распределением земли якобы занимается автоматическая программа. Таким образом "исключается человеческий фактор". По крайней мере, это подчеркивает так называемая министр имущественных и земельных отношений в Крыму Лариса Кулинич. Правда, невозможно проверить, не лжет ли она.

А теперь о земельных участках. Их выделяют в Сакском и Черноморском районах. Если говорить об этих регионах, то это сплошные степи с минимальным количеством зелени. Они отличаются каменистым или солончаковым грунтом. Летом в этих районах очень жарко, а зимой покоя не дают степные ветры.

Журналисты уже молчат о том, что местами цивилизацией даже не пахнет. К примеру, жители Лесновки не имеют своей больницы. Им приходится ехать в Саки, чтобы получать медицинскую помощь.

Отсутствие больницы – еще полбеды. Следует не забывать о проблемах жителей прибрежных регионов западного Крыма. Речь идет о том, что у них отсутствует доступ к качественному водоснабжению и водоотводу. Поэтому те, кто получит в этом регионе земельные участки, будут иметь головную боль.

Интересно, что Аксенов уже попытался успокоить людей. Мол, так называемые власти "планируют подвести все необходимые коммуникации – водоснабжение и электричество, строительство, а также обновление дорожной инфраструктуры". Правда, все это начнут делать только тогда, когда будет принят региональный закон, который это предусматривает.

Это значит, что россиян, чьи родные ушли гибнуть на фронт, кормят баснями, чтобы хоть как-то их мотивировать. Потому что даже если им выдадут эту землю, жить и строиться там просто невозможно. Да и существуют мизерные шансы, что так называемая местная власть что-то сделает, чтобы улучшить условия жизни населения.