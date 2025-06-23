За этим пристально следят: масштабные военные учения в Беларуси угрожают сразу нескольким странам

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" могут быть масштабными и направленными против условного противника из числа стран НАТО. Основная часть маневров состоится на территории Беларуси вблизи границ с Польшей и странами Балтии.

Учения могут сопровождаться провокациями, поэтому Украина и страны региона уже готовятся к возможным рискам. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

Смотрите также Не только белорусы: кого Лукашенко выпустил из тюрем по просьбе Трампа

Как могут происходить российско-белорусские учения "Запад-2025"

Как и раньше, по мнению Мусиенко, совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" обещают быть масштабными. Их замысел остается неизменным – противодействие условному противнику, олицетворяющему одну из стран НАТО. Конечно, официально такая страна будет названа вымышленным именем, но очевидно, что имеется в виду, например, Польша, Литва, Латвия или Эстония.

Подготовка к учениям уже продолжается: Россия начала переброску военных сил в Беларусь. Основная часть учений состоится на белорусской территории, ближе к ее западным границам – в частности, у границ с Польшей и странами Балтии. Часть учений также пройдет непосредственно в России, но большинство сосредоточится именно в Беларуси.

Это вызывает беспокойство, поскольку предусматривает активное перемещение и скопление российских войск. За этим внимательно следит и украинская сторона – чтобы эти войска не начали накапливаться у границы с Украиной.

Очень придирчиво за этим на сегодня следят и наши страны-партнеры,

– отметил военнослужащий.

Страны Балтии и Польша уже начали активную подготовку к возможным рискам. Например, Эстония начала строительство сети бункеров и фортификационных сооружений вдоль границ с Беларусью и Россией.

Больше конкретики относительно масштабов и расположения российских войск можно будет дать ближе к августу, или уже непосредственно перед началом учений в сентябре. Сейчас Александр Мусиенко не исключает возможности провокаций со стороны России, особенно против стран Балтии и Польши. По Украине – риски меньше, но они также остаются.

Еще в январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности отмечал, что учения "Запад-2025" могут представлять серьезную угрозу, прежде всего для европейских стран. Эти учения вызвали интерес и у специального представителя США Кита Келлога, который посещал Беларусь, хотя детали его миссии пока остаются неизвестными.