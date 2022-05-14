Российская ФСБ сфабриковала уголовное дело против крымской журналистки Ирины Данилович

Россия продолжает преследование граждан Украины на временно оккупированных территориях нашего государства. В этот раз ФСБ сфабриковала уголовное дело против крымской журналистки Ирины Данилович.

До этого женщину незаконно удерживали в здании российской ФСБ на территории временно оккупированного Крыма и допрашивали, угрожая физической расправой. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме.

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ФСБ сфабриковала уголовное дело против крымской журналистки

Людмила Денисова рассказала, что работники российской ФСБ в течение восьми дней незаконно удерживали журналистку Ирину Данилович. Силовики проводили тестирование женщины на полиграфе и угрожали вывезти в лес, если она что-то попытается скрыть.

Все время крымскую журналистку кормили один раз в день, а в конце пребывания в здании ФСБ заставили ее подписать пустые бланки в обмен на "освобождение". Впоследствии женщине сообщили, что в ее сумке якобы нашли двести граммов взрывчатки, после чего отвезли ее в "суд" для избрания так называемой "меры пресечения".

На тридцатые сутки после похищения Ирины Данилович ее адвокату официально подтвердили, что женщина находится в следственном изоляторе города Симферополь. Ее "подозревают" в незаконных действиях со взрывчатыми веществами, что грозит лишением свободы сроком от 6 до 8 лет и до 100 тысяч рублей штрафа.

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К слову, Людмила Денисова подчеркнула, что сфабрикованное дело против Ирины Данилович является примером запугивания независимых журналистов, подавления свободы мысли во временно оккупированном Крыму, а также очередным свидетельством политики преследования и репрессий граждан Украины страной-оккупантом – Россией.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека призвала соответствующую Комиссию Организации Объединенных Наций учесть этот факт военного преступления и нарушения прав человека Россией на территории Украины.

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