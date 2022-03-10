Российское командование начинает сжигать тела убитых оккупантов в обычных ямах

Россия не забирает тела убитых солдат. Их сжигают прямо в ямах.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на очевидцев.

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В Чаплинке, на административной границе с Крымом, вчера насыпью в яму забросили тела около 50 убитых на Херсонщине и Николаевщине российских солдат и с самого утра сжигают их,

– сообщил Антон Геращенко.

Местные жители спросили, зачем так поступать с телами погибших, им сказали, что был запрет на то, чтобы отправлять тела в РФ.

Ранее стало известно о возможном сожжении сообщников российской армии в Энергодаре. По словам местных жителей, за городом оккупанты сначала вырыли огромную яму и несколько дней свозили в нее трупы уничтоженных ВСУ российских солдат.

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