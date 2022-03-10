Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на очевидців.
Увага Я не боюся, найгірше, що могло статися, вже сталося, – Зеленський
У Чаплинці, на адміністративному кордоні з Кримом, учора насипом у яму закинули тіла близько 50 убитих на Херсонщині та Миколаївщині російських солдатів і з самого ранку спалюють їх,
– повідомив Антон Геращенко.
Місцеві жителі запитали навіщо так чинити з тілами загиблих, їм сказали, що була заборона на те, щоб відправляти тіла до РФ.
Раніше стало відомо про ймовірне спалення спільників російської армії в Енергодарі. За словами місцевих жителів, за містом окупанти спочатку вирили величезну яму і кілька днів звозили до неї трупи знищених ЗСУ російських солдатів.
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