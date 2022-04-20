Российское командование приказало убить всех украинских пленных в районе Попасной

Украинская разведка перехватила разговор находящихся в Луганской области оккупантов. В разговоре речь идет о приказе убить всех военнопленных украинцев в районе Попасной.

На записи слышно, как оккупант получает приказ уничтожать всех военных ВСУ, попавших в плен в районе Попасной. Это – вопиющий факт военного преступления.

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ГУР Минобороны сообщает, что убийство военнопленных является нарушением международного законодательства и военным преступлением.

Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные,

– написали в разведке.

В ГУР заверили, что военные преступления россиян без срока давности и пообещали, что все преступники будут наказаны.

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