Почему российское продвижение замедлилось: в ISW назвали неочевидную причину

Темпы продвижения российских войск на поле боя стабильно снижаются с ноября 2025 года. На это влияют как успешные украинские наземные контратаки, так и сезонные факторы, которые ухудшают положение врага.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 2 мая 2026 года.

Что препятствует наступлению врага?

Постоянные украинские контрнаступательные действия, удары по объектам в тылу врага, ограничение доступа российских сил к терминалам Starlink в Украине, введенные в феврале 2026 года, а также вмешательство Кремля в работу Telegram обострили уже имеющиеся проблемы в российской армии.

К этим аспектам добавились и сезонные факторы.

Метеорологические данные показывают, что зимой 2025 – 2026 годов средние температуры на востоке Украины были ощутимо ниже, чем в предыдущую зиму 2024 – 2025 годов, к тому же погода была заметно более влажной.

ISW ранее отмечал, что в марте и апреле темпы российского продвижения обычно снижаются из-за сезонных погодных условий, в частности так называемое весеннее бездорожье, когда оттаивание почвы и осадки существенно затрудняют движение техники.

Зато в мае и июне, после подсыхания почв, российские войска обычно активизируются, хотя пока неизвестно, повторится ли такая динамика в 2026 году.

В 2026 году темпы российского наступления снизились по сравнению с 2025 годом, однако измененный характер боевых действий, в частности более широкое применение Россией тактики инфильтрации в течение 2025 года, затрудняет прямые сравнения между этими периодами.

Интересно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что на ситуацию на фронте также влияют проблемы с количеством личного состава у россиян. По его словам, еще год назад, по разным данным, Россия набирала в войско примерно 1200 – 1300 человек, а сейчас эта цифра составляет где-то 800 – 900. В то же время Силы обороны стабильно ликвидируют более 1000 оккупантов каждые сутки. Жмайло подчеркнул, что это постепенно "обескровливает" российский контингент и напрямую влияет на наступательные кампании.

По оценке ISW, за последние шесть месяцев (ноябрь 2025 – апрель 2026) российские войска захватили 1 443,35 квадратного километра, тогда как за аналогичный период 2024 – 2025 годов – 2 368,38 квадратного километра.

В первые четыре месяца 2026 года средний темп продвижения составил 2,9 квадратного километра в сутки, тогда как в тот же период 2025 года – 9,76 квадратного километра.

Напомним, несмотря на общее снижение темпов наступления, ситуация на востоке Украины остается напряженной. Особенно это касается Славянско-Краматорской и Константиновско-Дружковской агломерации. Как сообщил 2 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, там россияне пытаются наступать небольшими пехотными группами, используя артиллерию и дроны.

По его словам, враг стремится закрепиться в окрестностях Константиновки, сейчас в городе продолжается режим контрдиверсионных действий.

Силы обороны наносят потери врагу: последние новости

1 мая стало известно, что военные Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько российских истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области. По словам военных, цели располагались на расстоянии около 1700 километров от государственной границы Украины.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эти самолеты имеют большое значение для россиян, поэтому их уничтожение важно. В частности, Су-34 используется для применения управляемых авиабомб, которые представляют серьезную угрозу. Как следствие, после поражения самолетов КАБов будет лететь меньше.

В то же время Су-57 может как уничтожать в воздухе борта противника, так и наносить удары по наземным целям. Для россиян эти самолеты также являются ценными, поэтому они даже не выводят их на линию фронта.