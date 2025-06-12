Начинают тормозить, – полковник запаса сказал, почему россияне будут бояться дальше наступать на Сумы

Россияне продолжают пытаться наступать в Сумской области. Однако есть несколько признаков, почему им будет трудно продолжать наступать на сам город.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что в целом враг очень медленно движется, кроме того, на Сумщине есть фортификации. Однако самое интересное – угроза для оккупантов от ВСУ с другого направления.

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Почему россияне будут бояться дальше наступать на Сумы

Военный эксперт отметил, что за 11 лет войны россияне смогли пройти лишь 160 километров от Луганска до Покровска. Между тем от Суджи до Киева – 300 километров. От российской границы до Сум оккупанты прошли максимум 10 километров.

"Они не могут взять ни Покровск, ни Торецк, ни Часов Яр. Они застряли в Волчанске. Как тогда они пойдут на Сумы? Действия россиян на Сумщине – это ответ, разворот нашего наступления на Курщину. Однако они еще не дошли до серьезных фортификаций, в которые просто впрутся", – заметил он.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

Свитан объяснил, что сейчас продолжаются активные боевые действия на плацдарме в российском населенном пункте Титчино. Там оккупанты фактически разворачиваются назад. Именно успешные действия ВСУ там могут сорвать наступление на Сумы.

Россияне начинают тормозить и понимают, что что-то не то – как будто вперед можно пройти, а в это время заходят сзади. Поэтому они сомневаются – идти на Сумы, или нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Кстати, одновременно экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что до города Сумы врагу остается до 20 километров. Он пытается обойти Сумы с востока и перерезать дорогу, которая соединяет Сумы с городом Глухов, оккупанты могут попытаться взять Сумы в полуокружение.