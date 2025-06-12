Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що загалом ворог дуже повільно рухається, крім того, на Сумщині є фортифікації. Однак найцікавіше – загроза для окупантів від ЗСУ з іншого напрямку.

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Чому росіяни боятимуться далі наступати на Суми

Військовий експерт зазначив, що за 11 років війни росіяни спромоглись пройти лише 160 кілометрів від Луганська до Покровська. Тим часом від Суджі до Києва – 300 кілометрів. Від російського кордону до Сум окупанти пройшли максимум 10 кілометрів.

"Вони не можуть взяти ні Покровськ, ні Торецьк, ні Часів Яр. Вони застрягли у Вовчанську. Як тоді вони підуть на Суми? Дії росіян на Сумщині – це відповідь, розворот нашого наступу на Курщину. Однак вони ще не дійшли до серйозних фортифікацій, в які просто впруться", – зауважив він.

Ситуація на Сумщині: дивіться на карті

Світан пояснив, що зараз тривають активні бойові дії на плацдармі в російському населеному пункті Тітчине. Там окупанти фактично розвертаються назад. Саме успішні дії ЗСУ там можуть зірвати наступ на Суми.

Росіяни починають гальмувати і розуміють, що щось не те – наче вперед можна пройти, а в цей час заходять ззаду. Тому вони сумніваються – іти на Суми, чи ні,

– наголосив військовий експерт.

До речі, водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак повідомив, що до міста Суми ворогу залишається до 20 кілометрів. Він намагається обійти Суми зі сходу і перерізати дорогу, яка сполучає Суми з містом Глухів, окупанти можуть спробувати взяти Суми в напівоточення.