В ГУР приоткрыли тайну "Рубикона": кто стоит за элитой вражеских дронаров

Украинские разведчики рассказали, почему стал возможным успех "Рубикона". К этому элитному подразделению причастна военная разведка России – ГРУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Лигу".

Смотрите также У командования есть план на Покровск․ Но сработает ли он в реальности?

Кто стоит за "Рубиконом"?

По словам офицера Главного управления разведки с позывным "Азимут", подразделение "Рубикон" – это типичное армейское подразделение. Если бы не одно но.

За формирование, развитие и финансирование подразделения отвечает главное управление генерального штаба министерства обороны (в народе – ГРУ).

Российские спецслужбы помогли создать эту структуру – по крайней мере там чувствуется их "большая политическая воля и большая роль".

Справка. Главное управление генерального штаба министерства обороны России – это орган внешней разведки министерства обороны России и центральный орган военной разведки российских вооруженных сил. Ведомство более известно под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).

Кто из российских чиновников имеет отношение к "Рубикону":

Сергей Будников, глава центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон";

Андрей Белоусов, министр обороны России, инициатор создания подразделения;

Евгений Шмырин, начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО России.

Поэтому это подразделение имеет "максимальные возможности для своего развития и максимальный доступ к финансированию и технологиям". Рекрутеры "Рубикона" имеют право забирать в него пилотов-дроноводов из любых общевойсковых частей. Благодаря приоритетности комплектования создается ощущение значимости и элитности этого подразделения.

Это прям абсолютно точно. Но речь идет не просто о комплектовании новобранцами, а о приоритетности комплектования опытными пилотами других составляющих вооруженных сил России. Надо действительно отметить, что военно-политическое руководство России сделало на этот "Рубикон" большую ставку,

– рассказал офицер ГУР.

Что еще известно о "Рубиконе"?