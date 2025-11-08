В ГУР приоткрыли тайну "Рубикона": кто стоит за элитой вражеских дронаров
- Подразделение "Рубикон" создано при поддержке ГРУ, российской военной разведки.
- С ним связан сам Андрей Белоусов – министр обороны России.
Украинские разведчики рассказали, почему стал возможным успех "Рубикона". К этому элитному подразделению причастна военная разведка России – ГРУ.
Кто стоит за "Рубиконом"?
По словам офицера Главного управления разведки с позывным "Азимут", подразделение "Рубикон" – это типичное армейское подразделение. Если бы не одно но.
За формирование, развитие и финансирование подразделения отвечает главное управление генерального штаба министерства обороны (в народе – ГРУ).
Российские спецслужбы помогли создать эту структуру – по крайней мере там чувствуется их "большая политическая воля и большая роль".
Справка. Главное управление генерального штаба министерства обороны России – это орган внешней разведки министерства обороны России и центральный орган военной разведки российских вооруженных сил. Ведомство более известно под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).
Кто из российских чиновников имеет отношение к "Рубикону":
- Сергей Будников, глава центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон";
- Андрей Белоусов, министр обороны России, инициатор создания подразделения;
- Евгений Шмырин, начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО России.
Поэтому это подразделение имеет "максимальные возможности для своего развития и максимальный доступ к финансированию и технологиям". Рекрутеры "Рубикона" имеют право забирать в него пилотов-дроноводов из любых общевойсковых частей. Благодаря приоритетности комплектования создается ощущение значимости и элитности этого подразделения.
Это прям абсолютно точно. Но речь идет не просто о комплектовании новобранцами, а о приоритетности комплектования опытными пилотами других составляющих вооруженных сил России. Надо действительно отметить, что военно-политическое руководство России сделало на этот "Рубикон" большую ставку,
– рассказал офицер ГУР.
Что еще известно о "Рубиконе"?
Россияне перебросили "Рубикон" на Покровское направление в августе. Тогда старший офицер отделения 138 центра специального назначения ВСП с позывным "Каспер" говорил, что оккупанты пытаются перерезать Украине логистику и очень подкованы под FPV-дроны.
"Залетают очень далеко и кошмарят. Что мы видим – они кошмарят и мирное население. Они даже не разбираются, какие цели. Их основная задача – сеять панику", – говорил он.
Напомним, на днях бойцы ГУР ударили по штабу "Рубикона" в Авдеевке.