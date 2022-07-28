Не на войну, а в командировку: российским полицейским остановили выплаты боевых

В российском министерстве внутренних дел серьезно сократили расходы на зарплату полицейских, совершающих военные преступления на территории Украины. Недавно все спецподразделения МВД перевели на другой "режим работы".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, полицейских из россии использовали на войне с начала полномасштабного нападения, но юридически их считали участниками боевых действий. Поэтому приписанные МВД путинские ордынцы имели соответствующие доплаты и могли претендовать на статус ветеранов.

К теме Надо ехать умирать: оккупанты срочно отозвали всех военных из отпусков

Несмотря на то, что боевики росгвардии, всевозможных "Вымпелей" и СОБРов не подготовлены к проведению военных операций, командование охотно использовало их как линейные подразделения.

Не будут получать компенсации в случае гибели или ранения

Несмотря на то, что военных преступников из рядов правоохранительных служб вообще по российскому закону нельзя использовать за границей, самих опричников путина эта ситуация вполне удовлетворяла. Они получали серьезные доплаты, а после февральско-мартовского фиаско находились в основном на второй линии обороны и в тылу.

Последние месяцы полицейские-захватчики занимались зачистками украинских городов на Юге и частично на Донбассе. Им ставили задачу патрулировать местность, искать диверсантов и обеспечивать порядок на оккупированных россией территориях.

При этом каждый день российских полицейские в Украине становилось все меньше: то в казарму что-нибудь прилетит, то с партизанами столкнутся.

Однако если определенную долю погибших до июля росгвардейцев и спецназовцев россия признавала умершими в Украине во время "спецоперации", недавно эта ситуация кардинально изменилась.

Кремлевское командование решило, что с середины июля все российские полицейские в Украине будут юридически находиться не в зоне боевых действий, а просто "в командировке". А это значит для них то, что боевых выплат отныне никто не дождется. Как и компенсации за ранения. Родственники же погибших российских полицейских никогда не смогут обменять жизнь "ваньки" на новенькую машину.

Краткосрочные контракты, которые заключали с российским МВД ветераны полиции и добровольцы, так же переоформили как командировочную службу. Эти изменения касаются всех правоохранителей из россии, которых забросили на нашу землю по ротации на 6 месяцев.

Реакция личного состава полицейских на подобные изменения, конечно, была бурной. Потому что государство их в очередной раз обманула.

Удобный способ скрыть потери

С точки зрения кремля подобная схема с оформлением представляет собой не только возможность сократить расходы на содержание собственных оккупационных войск, но и способ скрыть потери. Ведь по логике москвы, если тот или иной спецназ по документам не участвует в "спецоперации", а просто находится где-то в командировке, то и умер он не в зоне боевых действий.

Из-за всех этих нюансов полицейские из россии придумали свою коррупционную схему. По взяткам они договариваются с руководителями воинских частей, чтобы их вписали в боевые приказы или распоряжения о привлечении к спецзаданиям в Украине. Таким образом, опричники кремлевского старца юридически могут доказать, что они действительно участвовали в боевых действиях.