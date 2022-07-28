Не на войну, а в командировку: российским полицейским остановили выплаты боевых
В российском министерстве внутренних дел серьезно сократили расходы на зарплату полицейских, совершающих военные преступления на территории Украины. Недавно все спецподразделения МВД перевели на другой "режим работы".
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, полицейских из россии использовали на войне с начала полномасштабного нападения, но юридически их считали участниками боевых действий. Поэтому приписанные МВД путинские ордынцы имели соответствующие доплаты и могли претендовать на статус ветеранов.
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Несмотря на то, что боевики росгвардии, всевозможных "Вымпелей" и СОБРов не подготовлены к проведению военных операций, командование охотно использовало их как линейные подразделения.
Не будут получать компенсации в случае гибели или ранения
- Несмотря на то, что военных преступников из рядов правоохранительных служб вообще по российскому закону нельзя использовать за границей, самих опричников путина эта ситуация вполне удовлетворяла. Они получали серьезные доплаты, а после февральско-мартовского фиаско находились в основном на второй линии обороны и в тылу.
- Последние месяцы полицейские-захватчики занимались зачистками украинских городов на Юге и частично на Донбассе. Им ставили задачу патрулировать местность, искать диверсантов и обеспечивать порядок на оккупированных россией территориях.
- При этом каждый день российских полицейские в Украине становилось все меньше: то в казарму что-нибудь прилетит, то с партизанами столкнутся.
- Однако если определенную долю погибших до июля росгвардейцев и спецназовцев россия признавала умершими в Украине во время "спецоперации", недавно эта ситуация кардинально изменилась.
Кремлевское командование решило, что с середины июля все российские полицейские в Украине будут юридически находиться не в зоне боевых действий, а просто "в командировке". А это значит для них то, что боевых выплат отныне никто не дождется. Как и компенсации за ранения. Родственники же погибших российских полицейских никогда не смогут обменять жизнь "ваньки" на новенькую машину.
Краткосрочные контракты, которые заключали с российским МВД ветераны полиции и добровольцы, так же переоформили как командировочную службу. Эти изменения касаются всех правоохранителей из россии, которых забросили на нашу землю по ротации на 6 месяцев.
Реакция личного состава полицейских на подобные изменения, конечно, была бурной. Потому что государство их в очередной раз обманула.
Удобный способ скрыть потери
С точки зрения кремля подобная схема с оформлением представляет собой не только возможность сократить расходы на содержание собственных оккупационных войск, но и способ скрыть потери. Ведь по логике москвы, если тот или иной спецназ по документам не участвует в "спецоперации", а просто находится где-то в командировке, то и умер он не в зоне боевых действий.
Из-за всех этих нюансов полицейские из россии придумали свою коррупционную схему. По взяткам они договариваются с руководителями воинских частей, чтобы их вписали в боевые приказы или распоряжения о привлечении к спецзаданиям в Украине. Таким образом, опричники кремлевского старца юридически могут доказать, что они действительно участвовали в боевых действиях.