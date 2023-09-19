Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Подводная лодка "Ростов-на-Дону"



По словам военного эксперта, эти лодки должны выдерживать глубину 300 метров. После такого "раскрытия" корпуса его невозможно отремонтировать до того состояния, чтобы оно могло выдерживать давление воды на такой глубине.



Поражение лодки / Скриншот с видео

"А без такой глубины вообще нет смысла ремонтировать лодку. Именно поэтому, я думаю, что она пойдет "на органы". Может, другим лодкам что-то подойдет. Однако экономически ее не выгодно ремонтировать после такого удара", – добавил Свитан.

Атака дронов по Львову

Как минимум, 10% "Шахедов" проходит из любой партии и наносит не малый вред. Именно поэтому нужно быть очень аккуратными при работе с этими аппаратами. Об этом заявил Роман Свитан.

Движение уже понятно куда – на Запад Украины. По крайней мере, в последнее время и ракеты туда шли, и "Шахеды" пытаются пробиться,

– сообщил военный эксперт.

Эти "Шахеды" еще и тестируют новые маршруты. Там был сбит один разведывательный беспилотник, иногда идет позади этих "Шахедов" и видит кто, где и откуда работает. То есть, контролирует маршрут. Впоследствии за ними могут пойти ракеты, поэтому нужно быть максимально осторожными.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Россияне свозят лес

На Запорожском направлении россияне свозят лес, поставляемый из Тверской области.

Свитан объяснил, что это большая проблема Юго-Востока Украины – нет леса. Даже на Донбассе лес везли и с нашей стороны для укрепления районов.



Деревья, которые везут россияне / Скриншот с видео

"Именно поэтому на юго-восток однозначно будут вести лес чуть ли не с Урала, из Сибири. Ведь просто такой толщины бруска не существует. Это очень сложная логистика, а без леса не сделать укрепленных районов", – подытожил военный эксперт.

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