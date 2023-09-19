Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Підводний човен “Ростов-на-Дону”

За словами військового експерта, ці човни повинні витримувати глибину в 300 метрів. Після такого “розкриття” корпусу його нереально відремонтувати до того стану, аби він міг витримувати тиск води на такій глибині.



Ураження човна / Скриншот з відео

"А без такої глибини взагалі немає сенсу ремонтувати човен. Саме тому, я думаю, що він піде "на органи". Може іншим човнам щось підійде. Проте економічно його не вигідно ремонтувати після такого удару", – додав Світан.

Атака дронів по Львову

Як мінімум 10% "Шахедів" проходить з будь-якої партії й завдає не маленької шкоди. Саме тому треба бути дуже обережними при роботі з цими апаратами. Про це заявив Роман Світан.

Рух вже зрозумілий куди – на Захід України. Принаймні останнім часом й ракети туди йшли, й "Шахеди" намагаються пробитися,

– повідомив військовий експерт.

Оці "Шахеди" ще й тестують нові маршрути. Там був збитий один розвідувальний безпілотник, який інколи йде позаду цих "Шахедів" й бачить хто, де та звідки працює. Тобто контролює маршрут. Згодом по них можуть піти ракети, тому треба бути максимально обережними.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Росіяни звозять ліс

На Запорізькому напрямку росіяни звозять ліс, який постачають з Тверської області.

Світан пояснив, що це велика проблема Південного Сходу України – немає лісу. Навіть на Донбасі, ліс везли й з нашого боку для укріплення районів.



Дерева, які везуть росіяни / Скриншот з відео

"Саме тому на південний схід однозначно будуть вести ліс ледь не з Уралу, з Сибіру. Адже просто такої товщини бруска не існує. Це дуже складна логістика, а без лісу не зробити укріплених районів", – підсумував військовий експерт.

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