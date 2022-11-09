Когда не все хорошо с географией: российское турагентство послало людей вместо Мадрида в Мардин

В России проблемы не только со "второй армией в мире", но и с географией. Так, туристическое агентство отправило туристов не в Испанию, а в Турцию.

Такая ошибка возникла из-за того, что менеджеры перепутали города. Похоже, они подумали, что испанский Мадрид это то же, что турецкий Мардин.

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Как отреагировали россияне

Интересно, что туристы совсем не расстроились. Они были только "удивлены". Ну еще бы – 2 страны по цене одной. Правда, неизвестно, за чьи деньги россияне летели из Турции в Испанию.

Добавим, что в Мадрид российские туристы вылетели на следующий день.

Последние новости из России

9 ноября Пентагон заявил, что на войне против Украины российская армия могла потерять уже половину своих основных боевых танков. Государство-агрессор выйдет из войны слабее, чем вошло.

Из-за бунтов и недовольства "мобиков" российская пропаганда издала новые методички так называемым "журналистам". Им советуют не использовать слова "мобилизованный" и "военнообязанный", потому что это, дескать, разделяет общественно. Теперь все оккупанты должны быть "солдатами" или "воинами". Удивительно, но россияне наконец-то отказались от слова "хлопок" на обозначение взрывов. Беглецов от мобилизации рекомендуют как можно больше высмеивать в СМИ и называть "убежантами" и "переждунами".

Россиянам так не хватает "пушечного мяса", что недавно они отправили повестку моряку, который считается "без вести пропавшим" на затонувшем крейсере "Москва".

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