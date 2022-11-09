Така помилка виникла через те, що менеджери переплутали міста. Схоже, вони подумали що іспанський Мадрид це те саме, що турецький Мардін.

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Як відреагували росіяни

Цікаво, що туристи зовсім не засмутилися. Вони були тільки "здивовані". Ну ще б – 2 країни за ціною однієї. Щоправда, невідомо за чиї гроші росіяни летіли з Туреччини в Іспанію.

Додамо, що у Мадрид російські туристи вилетіли наступного дня.

Останні новини з Росії

9 листопада Пентагон заявив, що на війні проти України російська армія могла втратити вже половину своїх основних бойових танків. Держава-агресорка вийде з війни слабшою, аніж увійшла.

Через бунти й невдоволення "мобіків" російська пропаганда видала нові методички так званим "журналістам". Їм радять не використовувати слова "мобілізований" та "військовозобов'язаний", бо це, мовляв, розділяє суспільно. Тепер всі окупанти мають бути "солдатами" або "воїнами". Дивовижно, але росіяни нарешті відмовилися від слова "хлопок" на позначення вибухів. Утікачів від мобілізації рекомендують якомога більше висміювати в ЗМІ та називати "убєжантами" та "пєрєждунами".

Росіянам так бракує "гарматного м'яса", що нещодавно вони надіслали повістку моряку, який вважається "безвісти зниклим" на затонулому крейсері "Москва".

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