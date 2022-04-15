Российское вторжение дало шанс на полное примирение Украины и Польши, – вице-премьер Польши

Вице-премьер-министр и министр культуры Польши Пётр Глиньский считает, что после вторжения России Варшава и Киев достигли полного взаимопонимания. Поляки продемонстрировали огромную поддержку украинцам во время войны.

У Польши и Украины действительно тяжелые моменты в истории обоих народов – во время Второй мировой войны. Глиньский подчеркнул: к этим моментам и Киев, и Варшава вернутся, чтобы закрыть.

Ранее Польша ввела эмбарго на российский уголь.

Украина и Польша закроют некоторые сложные моменты

Мы обязательно вернемся к ним (к тяжелым моментам – 24 канал) в отношениях со свободной и независимой Украиной – после войны,

– заметил Глиньский.

Однако и Советский союз и нацистская Германия поиздевались над страной, разделив ее и совершив зверства. Лишь на втором этапе Второй мировой советские войска вытеснили немцев. События в Украине что-то до боли напоминают полякам.

Россияне ведут себя, как Красная армия

Нам в Польше трудно избавиться от впечатления, что россияне в Украине ведут себя точно так же, как Красная армия в Польше в 1944 – 1945 годах, хотя, пожалуй, эта армия тогда нас освободила,

– сказал Глиньский.

Вице-премьер подчеркнул, что поляки и украинцы годами работают над тем, чтобы отношения между ними становились лучше, и все больше исторических споров находят свое разрешение. По мнению Глиньского, дела прошлого должны уступить настоящему и будущему, ведь сейчас Украина фактически защищает весь мир.

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Согласно последним данным Польской пограничной службы, обнародованными 14 апреля, около 2,7 миллиона человек, бежавших от войны, приехали в Польшу.