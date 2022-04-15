Польща та Україна справді мають важкі моменти в історії обох народів – під час Другої світової війни. Глинський наголосив: до цих моментів і Київ, і Варшава повернуться – аби закрити.
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Україна та Польща закриють певні складні моменти
Ми обов'язково повернемося до них (до важких моментів – 24 канал) у стосунках із вільною та незалежною Україною – після війни,
– зауважив Глинський.
Проте і Радянський союз та нацистська Німеччина познущались з країни, розділивши її та скоївши звірства. Лише на другому етапі Другої світової радянські війська витіснили німців. Події в Україні щось до болю нагадують полякам.
Росіяни поводяться як Червона армія
Нам, у Польщі, важко уникнути враження, що росіяни в Україні поводяться точно так само, як Червона армія в Польщі в 1944 – 45 роках, хоча, мабуть, ця армія тоді нас звільнила,
– сказав Глинський.
Віцепрем'єр наголосив, що поляки та українці роками працюють над тим, аби відносини між ними ставали кращими і все більше історичних суперечок знаходять своє вирішення. На думку Глинського, справи минулого мають поступитись сьогоденню та майбутньому, адже зараз Україна фактично захищає весь світ.
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