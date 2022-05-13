Российское вторжение открыло глаза на интеллектуальный кризис современного мира

Почти за 3 месяца активной фазы войны с Россией украинцы совершили несколько важных и полезных открытий, можно сказать ментальных прорывов. Причем на разных общественных уровнях.

Дикари с Севера

Украинские селяне, побывавшие в оккупации, увидели, что россияне – дикари и беднота, потому что отродясь не видели унитаза и вообще "де їсть, там і сере" (с). Это важное понимание разницы бытовой культуры.

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Большая часть среднего класса, воспитанная на Булгакове, БГ и лекциях Дмитрия Быкова, зрители Дудя и Собчак ужаснулись от трусости, повиновения и беспозвоночности своих кумиров из бывшей метрополии и перестали заглядывать им в рот. Ну почти. Все еще придет.

Унылое г.мно

Поколение тиктокеров обнаружили, что российский контент – это унылое г.мно по сравнению с нашим, где украинская арта разносит российские позиции.

Украинские интеллектуалы увидели провалы западных интеллектуальных элит, стереотипы и ограниченность мышления западных академических сред.

Украинские верующие увидели, что у простых украинских капелланов на передовой лучший моральный компас, чем у Папы Римского.

Украинские феминистки ужаснулись от тупости своих западных коллег, выступивших с лозунгами "Нет войне! Война – это мужские игры! Не давайте оружие Украине, потому что это разожжет конфликт".

Украинская армия через две недели разрушила миф о силе русской армии и "славе русского оружия".

Цена этих прозрений очень-очень высока и трагична

Но мне кажется, нам столетиями не хватало такого момента истины, иного взгляда на себя среди других.

Вот такого самоосознания. Чувство собственной силы, непобедимости и нравственной правоты.