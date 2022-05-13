Дикуни з Півночі

Українські селяни, які побували в окупації, побачили, що росіяни – дикуни і голота, бо зроду не бачили унітаза і взагалі "де їсть, там і сере" (с). Це важливе розуміння різниці побутової культури.

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Велика частина середнього класу, вихована на Булгакові, БГ і лекціях Дмитра Бикова, глядачі Дудя і Собчак вжахнулись від боягузтва, покори і безхребетності своїх кумирів з колишньої метрополії та перестали заглядати їм до рота. Ну, майже. Все ще прийде.

Униле г.мно

Покоління тіктокерів виявило, що російський контент – це униле г.мно, порівняно з нашим, де українська арта розносить російські позиції.

Українські інтелектуали побачили провали західних інтелектуальних еліт, стереотипи і обмеженість мислення західних академічних середовищ.

Українські віряни побачили, що у простих українських капеланів на передовій кращий моральний компас, аніж у Папи Римського.

Українські феміністки вжахнулись від тупості своїх західних колежанок, які виступили з гаслами "Ні війні! Війна – це чоловічі ігри! Не давайте зброю Україні, бо це розпалить конфлікт".

Українська армія за два тижні зруйнувала міф про силу російської армії і "славу русского оружия".

Ціна цих прозрінь дуже-дуже висока і трагічна

Але мені здається, нам століттями бракувало такого моменту істини, іншого погляду на себе серед інших.

Ось такого самоусвідомлення. Відчуття власної сили, непереможності і моральної правоти.