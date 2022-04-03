Российское вторжение в Украину далеко до завершения, – глава аппарата Белого дома

В США призывают не возлагать особых надежд на завершение российского вторжения в Украину из-за якобы "вывода" вражеской армии из-под Киева. По словам главы аппарата Белого дома Рона Клейна, война еще далека до финала.

Рон Клейн отмечает, что вместо "вывода" войск Кремль лишь перегруппировывает их. Российские оккупанты из Черниговской и Киевской областей отправятся на Восток Украины.

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Путин перебрасывает свои войска на Восток Украины, – Клейн

О перемещении, а не "выводе" российских войск с территории Украины сообщал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Есть много доказательств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части Украины, чтобы перебросить их на Восток и возобновить там боевые действия,

– подчеркнул глава аппарата Белого дома.

Рон Клейн добавил, что Украина сама должна решать, какие условия перемирия ее устраивают. Однако он заверил, что "сдавать" россиянам Восток или Юг наша власть не собирается.

"Я вам повторю слова президента Зеленского: это (речь идет о "сдаче" Востока Украины, – ред.) для него неприемлемо. И мы собираемся поддержать его военной, экономической и гуманитарной помощью", – подытожил Клейн.

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