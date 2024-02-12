Россия атаковала дронами и ракетами: хронология 719 дня войны
В Украине начались 719 сутки полномасштабного российского вторжения. Силы обороны сдерживают врага на Востоке и Юге, нанося противнику потери. Россияне продолжают атаковать мирные города, в частности усилили обстрелы Харькова.
О главных событиях дня по состоянию на 12 февраля, ситуацию на фронте, последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также "Снежный барс" вместо "Железного генерала"․ Что об отставке Залужного пишут западные СМИ
За сутки россияне совершили 26 обстрелов Сумской области, на одну из общин сбросили 12 мин. Об этом сообщила военная администрация Сумской области. Ночью Россия запустила 17 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск – Россия, управляемую авиационную ракету Х-59 (с временно оккупированной территории Запорожской области) и зенитные управляемые ракеты С-300 (из Белгородской области). ПВО уничтожила 14 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне совершенствуют тактику применения "Шахедов", а также материальную часть. а потому прежде всего нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону: это мобильные ЗРК, которые могут переместиться, очень быстро из одной точки в другую", Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пока ограничены в ресурсе использования "Калибров", ведь возобновиться им очень сложно. По ее словам, последние атаки свидетельствуют об их нетипичном использовании. Так, 2 января и во время крайней массированной атаки россияне запускали по три "Калибра", это достаточно нетипичный шаг. Ведь это нечетное число ракет. По словам Гуменюк, во время первой атаки, скорее всего, использовали надводный ракетоноситель. А вот во время второй, вероятно, подводный. Причем последний не находился на боевом дежурстве. В Финляндии во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Стубб. Известно, что перед выборами он обещал занять жесткую позицию в отношении Кремля.
Обстрелы Сумщины
Россия атаковала дронами и ракетами
Какие средства еще нужны для защиты украинского неба
Россияне начали нетипично использовать "Калибры"
В Германии убили украинского баскетболиста
В Финляндии избрали нового президента
За сутки россияне совершили 26 обстрелов Сумской области, на одну из общин сбросили 12 мин. Об этом сообщила военная администрация Сумской области.
Ночью Россия запустила 17 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск – Россия, управляемую авиационную ракету Х-59 (с временно оккупированной территории Запорожской области) и зенитные управляемые ракеты С-300 (из Белгородской области).
ПВО уничтожила 14 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне совершенствуют тактику применения "Шахедов", а также материальную часть. а потому прежде всего нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону: это мобильные ЗРК, которые могут переместиться, очень быстро из одной точки в другую",
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пока ограничены в ресурсе использования "Калибров", ведь возобновиться им очень сложно. По ее словам, последние атаки свидетельствуют об их нетипичном использовании.
Так, 2 января и во время крайней массированной атаки россияне запускали по три "Калибра", это достаточно нетипичный шаг. Ведь это нечетное число ракет. По словам Гуменюк, во время первой атаки, скорее всего, использовали надводный ракетоноситель.
А вот во время второй, вероятно, подводный. Причем последний не находился на боевом дежурстве.
В Финляндии во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Стубб. Известно, что перед выборами он обещал занять жесткую позицию в отношении Кремля.