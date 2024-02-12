Россия атаковала дронами и ракетами: хронология 719 дня войны

06:20, 12 февраля

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пока ограничены в ресурсе использования "Калибров", ведь возобновиться им очень сложно. По ее словам, последние атаки свидетельствуют об их нетипичном использовании.

Так, 2 января и во время крайней массированной атаки россияне запускали по три "Калибра", это достаточно нетипичный шаг. Ведь это нечетное число ракет. По словам Гуменюк, во время первой атаки, скорее всего, использовали надводный ракетоноситель.

А вот во время второй, вероятно, подводный. Причем последний не находился на боевом дежурстве.