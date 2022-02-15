Российского Адмирала будут судить за подстрекательство украинских офицеров к госизмене

Правоохранители закончили расследование и направили в суд дело заместителя командующего Черноморского флота России. Мужчину обвиняют в подстрекательстве украинских военнослужащих к государственной измене в оккупированном Крыму.

Следствие установило, что адмирал открыто подстрекал штаб Севастопольской морской базы и руководящий состав штаба Командования Военно-Морских Сил ВСУ к совершению государственной измены.

Важно Украина арестовала 5 судов, которые пользовались портами оккупированного Крыма

В частности, он уговаривал их перейти на сторону оккупантов и изменить государственную границу Украины. Кроме того, злоумышленник угрожал украинским военнослужащим физической расправой и оружием. Поэтому мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности:

110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

111 о государственной измене;

437 о пособничестве в ведении агрессивной войны.

В офисе генпрокурора уточнили, что сейчас Адмирал занимает должность начальника Главного штаба ВМФ ВС России. Российскому адмиралу может грозить:

лишение свободы на срок от 12 до 15 лет;

с конфискацией имущества или без таковой.

Добавим, что недавно правоохранители разоблачили на Донбассе женщину, которая шпионила за украинскими военными. Информацию она передавала российским оккупантам. По информации Офиса генерального прокурора, шпионажем занималась жительница села Гранитное Волновахского района Донецкой области.