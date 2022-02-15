Слідство встановило, що адмірал відкрито підбурював штаб Севастопольської морської бази і керівний склад штабу Командування Військово-Морських Сил ЗСУ до скоєння державної зради.

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Зокрема, він вмовляв їх перейти на бік окупантів і змінити державний кордон України. Крім того, зловмисник погрожував українським військовослужбовцям фізичною розправою та зброєю. Тож чоловіка звинувачують одразу за декількома статтями, зокрема:

110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

111 про державну зраду;

437 про пособництво у веденні агресивної війни.

В Офісі генпрокурора уточнили, що зараз адмірал обіймає посаду начальника Головного штабу ВМФ ЗС Росії. Російському адміралу може загрожувати:

позбавлення волі на строк від 12 до 15 років;

з конфіскацією майна або без такої.

Додамо, що нещодавно правоохоронці викрили на Донбасі жінку, яка шпигувала за українськими військовими. Інформацію вона передавала російським окупантам. За інформацією Офісу генерального прокурора, шпигунством займалася жителька села Гранітне Волноваського району, що на Донеччині.