За інформацією Офісу генерального прокурора, шпигунством займалася жителька села Гранітне Волноваського району, що на Донеччині.

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Жінка шпигувала за українськими військовими

За даними слідства, впродовж січня 2022 року жінка неодноразово за допомогою одного з месенджерів передавала представнику окупантів дані про українських військових. Зокрема, щодо дислокації військових підрозділів Збройних сил України в Гранітному та поблизу нього.

Зловмисниця має освіту картографа. Тому вона надала бойовикам детальну інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями. Розповідала про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовують українські захисники.



На Донбасі викрили шпигунку окупантів​ / Фото Донецької обласної прокуратури

Зловмисницю затримали

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів жінку затримали на контрольному пункті в'їзду – виїзду "Новотроїцьке". Їй оголосили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації.

Підозрюваній вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.



Жінка шпигувала за українськими військовими / Фото Донецької обласної прокуратури

Зверніть увагу! Спецслужба викрила донецького бойовика, який знущався з полонених та цивільних у катівні "Ізоляція". Його планують оголосити у розшук. Мовиться про кума Дениса "Палича" Кулачковського – окупанта, який керував сумнозвісною в'язницею.

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